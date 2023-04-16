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Купить дом с видом на море в Чакви, Грузия

3 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 310,741
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Дом 5 спаленв Чакви, Грузия
Дом 5 спален
Чакви, Грузия
6 Количество комнат 640 м² Количество этажей 3
€ 470,000
Продается трехэтажный частный дом на берегу Черного моря в Чакви. Единственное и эксклюзивно…
Таунхаус 3 спальнив Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Чакви, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 3
€ 121,594
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
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