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Купить квартиру с видом на море в Чакви, Грузия

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8 объектов найдено
Студия 1 комнатав Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 12/19 Этаж
€ 70,011
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 14/19 Этаж
€ 128,677
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 16/18 Этаж
€ 137,129
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 7/18 Этаж
€ 116,661
Квартира находится в блоке 13 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
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Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 17/19 Этаж
€ 138,725
Квартира находится в блоке 14 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/18 Этаж
€ 135,515
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
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