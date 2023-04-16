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Купить квартиру в Чакви, Грузия

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18 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 15/19 Этаж
€ 137,340
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Студия 1 комнатав Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 12/19 Этаж
€ 70,011
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 14/19 Этаж
€ 128,677
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 16/18 Этаж
€ 137,129
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
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Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 7/18 Этаж
€ 116,661
Квартира находится в блоке 13 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 17/19 Этаж
€ 138,725
Квартира находится в блоке 14 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 11/18 Этаж
€ 140,686
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/18 Этаж
€ 135,515
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 55,663
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Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 6/19 Этаж
€ 72,056
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! …
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 2/5 Этаж
€ 58,853
Продается квартира в ближайшем пригороде Батуми, в 6 км от центра, район Махинджаури. О…
Студия 1 спальняв Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 13/14 Этаж
€ 50,211
Tropical Garden - это жилой комплекс, расположенный на берегу Черного моря всего в нескольки…
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/6 Этаж
€ 185,150
Живите на берегу моря близь Батумского ботанического сада! Возвышаясь на 60 метров над …
Студия 1 спальняв Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 5 Этаж
€ 90,400
Живите на берегу моря близь Батумского ботанического сада! Возвышаясь на 60 метров над …
Студия 1 спальняв Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 10/17 Этаж
€ 77,460
О жилом комплексе Многофункциональный жилой комплекс Mziuri Gardens – комфорт и сти…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4/15 Этаж
€ 77,760
О жилом комплексе Многофункциональный жилой комплекс Mziuri Gardens – комфорт и сти…
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