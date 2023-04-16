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Грузия
Аджарская Автономная Республика
Кобулетский муниципалитет
Чакви
Квартиры
Купить квартиру в Чакви, Грузия
Квартира
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18 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
15/19 Этаж
€ 137,340
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
12/19 Этаж
€ 70,011
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
14/19 Этаж
€ 128,677
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
16/18 Этаж
€ 137,129
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
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Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
7/18 Этаж
€ 116,661
Квартира находится в блоке 13 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
17/19 Этаж
€ 138,725
Квартира находится в блоке 14 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
11/18 Этаж
€ 140,686
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
4/18 Этаж
€ 135,515
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 55,663
💰 Предложения для инвесторов! Новый проект! Начальные цены со 100% прибыли 🤝 Royal Reside…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
6/19 Этаж
€ 72,056
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! …
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
2/5 Этаж
€ 58,853
Продается квартира в ближайшем пригороде Батуми, в 6 км от центра, район Махинджаури. О…
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
13/14 Этаж
€ 50,211
Tropical Garden - это жилой комплекс, расположенный на берегу Черного моря всего в нескольки…
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
1/6 Этаж
€ 185,150
Живите на берегу моря близь Батумского ботанического сада! Возвышаясь на 60 метров над …
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
5 Этаж
€ 90,400
Живите на берегу моря близь Батумского ботанического сада! Возвышаясь на 60 метров над …
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
10/17 Этаж
€ 77,460
О жилом комплексе Многофункциональный жилой комплекс Mziuri Gardens – комфорт и сти…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
4/15 Этаж
€ 77,760
О жилом комплексе Многофункциональный жилой комплекс Mziuri Gardens – комфорт и сти…
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