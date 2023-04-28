Квартира 1 спальня Бакуриани, Грузия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/6 Этаж

€ 50,763

2 -комнатный 46 кв.м. квартира на продажу в Бакуриани, в гостиничном типе нового здания, я э…