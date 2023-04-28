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Жильё в Боржомский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 спальня
Бакуриани, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/5 Этаж
€ 72,519
2-roomed 80 sq.m. apartment for sale in Bakuriani, in hotel type new building, on the third …
Квартира 1 спальня в Бакуриани, Грузия
Квартира 1 спальня
Бакуриани, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/6 Этаж
€ 50,763
2 -комнатный 46 кв.м. квартира на продажу в Бакуриани, в гостиничном типе нового здания, я э…
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Параметры недвижимости в Боржомский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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