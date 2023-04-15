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Купить вилла с видом на море в Батуми, Грузия

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5 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 238,664
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 315,216
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Виллав Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
314 м² Количество этажей 3
€ 225,154
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 225,154
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 225,154
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
недорогая
элитное
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