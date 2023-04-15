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Купить вилла в Батуми, Грузия

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13 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 238,664
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 315,216
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 148,602
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 174,540
Комплекс Paradise Charnali находится в 120 метрах над уровнем моря, в красивейшей деревне Ча…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 180,123
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской ком…
Вилла 3 спальнив Меджинисцкали, Грузия
Вилла 3 спальни
Меджинисцкали, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² 2/2 Этаж
€ 225,154
Продается таунхаус в Батуми, в комплексе Polo Villas Avenue, рядом с морем. Таунхаус состоит…
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Виллав Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество этажей 2
€ 142,297
2-х этажный дом в пригороде Батуми с панорамным видом на море и город. Деревня Чарнали. С…
Виллав Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
368 м² Количество этажей 3
€ 342,234
Трехэтажная вилла с собственным бассейном в комплексе из трех домов. Строительство будет зак…
Виллав Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
204 м² Количество этажей 2
€ 252,173
Готовая вилла в 5 минутах от моря и чистейшего в Грузии пляжа! Продается в состоянии черн…
Виллав Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
314 м² Количество этажей 3
€ 225,154
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 225,154
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 225,154
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Виллав Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
201 м² Количество этажей 3
€ 234,160
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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