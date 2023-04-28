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Таунхаусы в Батуми, Грузия

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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