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Квартиры-студии с видом на море в Батуми, Грузия

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212 объектов найдено
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3 Этаж
€ 93,207
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3 Этаж
€ 90,458
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 5 Этаж
€ 82,746
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 3 Этаж
€ 82,625
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 24,819
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 24,738
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 24,656
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 12 Этаж
€ 30,036
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 24,494
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 11 Этаж
€ 28,482
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 10 Этаж
€ 26,855
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 9 Этаж
€ 107,854
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 8 Этаж
€ 96,355
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 12 Этаж
€ 98,229
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 10 Этаж
€ 96,877
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 2 Этаж
€ 61,551
Уютная квартира с огромной террасой в аренду или для собственного проживания. Студия удоб…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 13 Этаж
€ 74,798
Просторная студия премиум класса в ЖК White Sails Одно из лучших предложений для инвестиц…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6 Этаж
€ 60,992
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 6 Этаж
€ 60,668
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 5 Этаж
€ 59,694
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 4 Этаж
€ 58,883
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 4 Этаж
€ 58,235
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 4 Этаж
€ 56,288
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5 Этаж
€ 54,990
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/18 Этаж
€ 38,272
Квартира в белом каркасе от собственика в комплексе Palm Residence котрый расположен на бере…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 21 Этаж
€ 35,146
Отличная квартира с хорошей локацией, рядом стадион, супермаркет Carrefour, остановки общест…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 19 Этаж
€ 49,565
Продажа - просторная, светлая студия. Комплекс New Wave. Площадь 33,8 кв. м. Напрот…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 22 Этаж
€ 48,664
Жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» построен в самом развитом районе Батуми, в …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 30 Этаж
€ 42,455
Продается студия в центре с видом на море в Orbi City. Первая линия.   Поможем…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 15 Этаж
€ 80,998
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

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