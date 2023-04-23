Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Аджарская Автономная Республика
  4. Батуми
  5. Студии

Квартиры-студии в Батуми, Грузия

Студия В архив
Очистить
411 объектов найдено
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 54,950
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 54,743
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 52,925
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 42,357
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 20,573
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 21,452
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
Realting.com
Перейти
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 19,130
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 18,817
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3 Этаж
€ 93,207
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3 Этаж
€ 90,458
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 5 Этаж
€ 82,746
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 3 Этаж
€ 82,625
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 24,819
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 24,738
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 24,656
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 12 Этаж
€ 30,036
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 24,494
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 11 Этаж
€ 28,482
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 10 Этаж
€ 26,855
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 9 Этаж
€ 42,705
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 9 Этаж
€ 37,522
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 9 Этаж
€ 40,711
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 16 Этаж
€ 39,645
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 9 Этаж
€ 37,709
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 36,282
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 39,204
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 11 Этаж
€ 33,189
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 9 Этаж
€ 107,854
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 8 Этаж
€ 96,355
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 12 Этаж
€ 98,229
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти