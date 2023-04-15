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Грузия
Аджарская Автономная Республика
Батуми
Купить недвижимость с видом на море в Батуми, Грузия
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1 104 объекта найдено
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
21 Этаж
€ 35,124
Отличная квартира с хорошей локацией, рядом стадион, супермаркет Carrefour, остановки общест…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
16 Этаж
€ 147,701
Квартира премиум класса с отдельной спальней. Первая линия, до моря 80 метров. Визитна…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
16 Этаж
€ 126,086
Квартира премиум класса с отдельной спальней. Первая линия, до моря 80 метров. Визитна…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
19 Этаж
€ 49,534
Продажа - просторная, светлая студия. Комплекс New Wave. Площадь 33,8 кв. м. Напрот…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
14 Этаж
€ 81,056
Отличное расположение, вся нужная инфраструктура рядом (супермаркет школа детский сад). Заме…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
7 Этаж
€ 126,086
Продается квартира в премиальном доме Best Western. 300 м до моря. С новым ремонтом и видом …
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Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
14 Этаж
€ 112,577
Продается концептуальная квартира "Дар SMART INDUSTRIAL" в Батуми, в самом престиж…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
22 Этаж
€ 48,633
Жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» построен в самом развитом районе Батуми, в …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
30 Этаж
€ 42,428
Продается студия в центре с видом на море в Orbi City. Первая линия. Поможем…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
5 Этаж
€ 126,257
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
4 Этаж
€ 144,115
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
4 Этаж
€ 142,798
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
15 Этаж
€ 152,362
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
16 Этаж
€ 146,301
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
15 Этаж
€ 144,614
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
15 Этаж
€ 80,947
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
16 Этаж
€ 78,815
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
14 Этаж
€ 75,020
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
19 Этаж
€ 73,309
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
13/40 Этаж
€ 71,516
Жилой комплекс 7th Heaven Residence – это две 40-этажные башни в 10 метрах от пляжа, в…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
14 Этаж
€ 125,412
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
11 Этаж
€ 113,024
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
12 Этаж
€ 101,506
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
14 Этаж
€ 98,120
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
12 Этаж
€ 66,283
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
12 Этаж
€ 64,682
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
10 Этаж
€ 72,972
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
4 Этаж
€ 62,563
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
7 Этаж
€ 65,993
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
7 Этаж
€ 63,644
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
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