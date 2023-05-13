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Пентхаусы в Батуми, Грузия

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 15/15
€ 246,807
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 15/15
€ 315,365
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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