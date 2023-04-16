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Купить дом с видом на горы в Батуми, Грузия

9 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 238,664
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 315,216
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Таунхаус 2 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 297,204
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 324,222
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 129,689
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 3
€ 121,583
Spring Village Batumi – уютные таунхаусы категории комфорт, которые станут идеальным м…
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Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 217 м² Количество этажей 3
€ 176,296
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс элитных т…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,130
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 198,586
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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