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Купить дом в Батуми, Грузия

55 объектов найдено
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 270,185
Продается уютный загородный дом в нескольких километрах от центра Батуми, по адресу ул. Адли…
Таунхаус 5 спаленв Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 244,165
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 240,190
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 195,996
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 184,575
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 181,057
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
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Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 207,142
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue.   …
Таунхаус 1 спальняв Батуми, Грузия
Таунхаус 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 121,583
Продажа таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas One.   Таунхаус продае…
Таунхаус 5 спаленв Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 180,123
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 238,664
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 315,216
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 181,057
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаусв Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 153,105
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 148,602
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 174,540
Комплекс Paradise Charnali находится в 120 метрах над уровнем моря, в красивейшей деревне Ча…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 180,123
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской ком…
Таунхаус 5 спаленв Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 175,620
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнатыв Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 87 м²
€ 148,872
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
Таунхаус 6 спаленв Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 317 м²
€ 299,770
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спаленв Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м²
€ 268,186
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 243,167
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми.   Дизайн домов может быть выпо…
Таунхаус 5 спаленв Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 244,165
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 240,190
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 195,996
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 184,332
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 181,057
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 2 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 297,204
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 194,443
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии   Ко…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² Количество этажей 2
€ 154,006
Royal Residence Botanico - элитный комплекс из таунхаусов и квартир у моря. Располагается…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 324,222
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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