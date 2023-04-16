Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
34
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Аджарская Автономная Республика
Батуми
Дома
Купить дом в Батуми, Грузия
Дом
Очистить
55 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 270,185
Продается уютный загородный дом в нескольких километрах от центра Батуми, по адресу ул. Адли…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 244,165
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
189 м²
€ 240,190
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 195,996
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 184,575
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 181,057
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 207,142
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue. …
Таунхаус 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 121,583
Продажа таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas One. Таунхаус продае…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 180,123
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 238,664
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 315,216
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 181,057
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 153,105
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 148,602
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 174,540
Комплекс Paradise Charnali находится в 120 метрах над уровнем моря, в красивейшей деревне Ча…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 180,123
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. Городской ком…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 175,620
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
87 м²
€ 148,872
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
317 м²
€ 299,770
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
284 м²
€ 268,186
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
207 м²
€ 243,167
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми. Дизайн домов может быть выпо…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 244,165
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
189 м²
€ 240,190
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 195,996
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 184,332
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 181,057
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 297,204
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 194,443
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Ко…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 2
€ 154,006
Royal Residence Botanico - элитный комплекс из таунхаусов и квартир у моря. Располагается…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 324,222
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Батуми, Грузия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты