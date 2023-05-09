Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
70
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Батуми
Коттеджи
Коттеджи в Батуми, Грузия
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1
1
35 м²
9
€ 31,940
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
€ 30,809
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3
2
80 м²
14/16
€ 48,196
Вилла 4 спальни
Грузия, Грузия
5
1
200 м²
€ 154,590
Квартира 1 спальня
Грузия, Грузия
2
1
38 м²
2/4
€ 33,646
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1
1
35 м²
6/13
€ 62,274
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
49 м²
27
€ 37,797
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3
2
91 м²
4/10
€ 200,058
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
60 м²
€ 90,181
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
52 м²
8/20
€ 58,758
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
56 м²
11/40
€ 79,925
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
50 м²
15/35
€ 72,748
Параметры недвижимости в Батуми, Грузия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты