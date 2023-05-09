Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Батуми
  5. Коттеджи

Коттеджи в Батуми, Грузия

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
€ 31,940
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€ 30,809
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 14/16
€ 48,196
Вилла 4 спальни в Грузия, Грузия
Вилла 4 спальни
Грузия, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€ 154,590
Квартира 1 спальня в Грузия, Грузия
Квартира 1 спальня
Грузия, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
€ 33,646
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/13
€ 62,274
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 27
€ 37,797
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 4/10
€ 200,058
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 90,181
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 8/20
€ 58,758
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 11/40
€ 79,925
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 15/35
€ 72,748

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти