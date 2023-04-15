Купить квартиру с бассейном в Батуми, Грузия

Квартира 2 спальни Тбилиси, Грузия 3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 2/9 Этаж

€ 108,074

Продается 5 комнатная квартира с удобной планировкой в Тбилиси, по адресу ул. Мухрана Мачава…