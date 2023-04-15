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Купить квартиру с видом на море в Батуми, Грузия

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1 094 объекта найдено
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 21 Этаж
€ 35,124
Отличная квартира с хорошей локацией, рядом стадион, супермаркет Carrefour, остановки общест…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 16 Этаж
€ 147,701
Квартира премиум класса с отдельной спальней. Первая линия, до моря 80 метров. Визитна…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 16 Этаж
€ 126,086
Квартира премиум класса с отдельной спальней. Первая линия, до моря 80 метров. Визитна…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 19 Этаж
€ 49,534
Продажа - просторная, светлая студия. Комплекс New Wave. Площадь 33,8 кв. м. Напрот…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 14 Этаж
€ 81,056
Отличное расположение, вся нужная инфраструктура рядом (супермаркет школа детский сад). Заме…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 7 Этаж
€ 126,086
Продается квартира в премиальном доме Best Western. 300 м до моря. С новым ремонтом и видом …
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Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 14 Этаж
€ 112,577
Продается концептуальная квартира "Дар SMART INDUSTRIAL" в Батуми, в самом престиж…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 22 Этаж
€ 48,633
Жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» построен в самом развитом районе Батуми, в …
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 30 Этаж
€ 42,428
Продается студия в центре с видом на море в Orbi City. Первая линия.   Поможем…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 5 Этаж
€ 126,257
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 4 Этаж
€ 144,115
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4 Этаж
€ 142,798
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 15 Этаж
€ 152,362
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 16 Этаж
€ 146,301
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 15 Этаж
€ 144,614
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 15 Этаж
€ 80,947
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 16 Этаж
€ 78,815
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 14 Этаж
€ 75,020
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 19 Этаж
€ 73,309
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 13/40 Этаж
€ 71,516
Жилой комплекс 7th Heaven Residence – это две 40-этажные башни в 10 метрах от пляжа, в…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 14 Этаж
€ 125,412
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 11 Этаж
€ 113,024
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 12 Этаж
€ 101,506
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 14 Этаж
€ 98,120
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 12 Этаж
€ 66,283
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 12 Этаж
€ 64,682
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 10 Этаж
€ 72,972
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 4 Этаж
€ 62,563
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 7 Этаж
€ 65,993
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 63,644
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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