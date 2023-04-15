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Купить квартиру с видом на горы в Батуми, Грузия

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730 объектов найдено
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 21 Этаж
€ 35,124
Отличная квартира с хорошей локацией, рядом стадион, супермаркет Carrefour, остановки общест…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 19 Этаж
€ 49,534
Продажа - просторная, светлая студия. Комплекс New Wave. Площадь 33,8 кв. м. Напрот…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 14 Этаж
€ 81,056
Отличное расположение, вся нужная инфраструктура рядом (супермаркет школа детский сад). Заме…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 20 Этаж
€ 126,086
Продается трёхкомнатная квартира Батуми. В квартире огромная кухня-гостиная, две просторн…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 22 Этаж
€ 48,633
Жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» построен в самом развитом районе Батуми, в …
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 5 Этаж
€ 126,257
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
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Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 4 Этаж
€ 144,115
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4 Этаж
€ 142,798
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 15 Этаж
€ 152,362
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 16 Этаж
€ 146,301
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 15 Этаж
€ 144,614
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 15 Этаж
€ 80,947
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 16 Этаж
€ 78,815
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 14 Этаж
€ 75,020
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 19 Этаж
€ 73,309
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 11 Этаж
€ 144,099
Новая современная двухкомнатная квартира с видом на море и дизайнерским ремонтом, расположен…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 7 Этаж
€ 40,748
Квартира на ул. Жиули Шартава, 7. Рядом с красивейшей прогулочной улицей Аллея героев. Расст…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 12 Этаж
€ 62,143
Продается просторна студия в центре. Новый ремонт.   Поможем выгодно и безопас…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 25 Этаж
€ 59,441
Продается квартира с новым ремонтом и мебелью. Благодаря развитой инфраструктурой все доступ…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 29 Этаж
€ 63,043
Продажа новой квартиры в комплексе Dar Tower. Центр Батуми, возле моря. Свежий ремонт.…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 13 Этаж
€ 99,068
Новая однокомнатная квартира с видом на море и дизайнерским ремонтом, расположена на 13 этаж…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 10/12 Этаж
€ 121,583
Продается уютная квартира в центре Батуми, по адресу ул. генерала Аслана Абашидзе 10. О к…
Квартира 1 комнатав Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 21/25 Этаж
€ 44,130
Продается готовая студия в Батуми по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Студия рас…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 17/25 Этаж
€ 63,043
Продается квартира в жилом комплексе комфорт класса New Line в Батуми по адресу ул. Хайдара …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 32 Этаж
€ 103,571
Продажа квартиры c отдельной спальней в ORBI Beach Tower.   Квартира продается с …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 8 Этаж
€ 72,049
Продажа квартиры с отдельной спальней. Из окон квартиры открывается вид на море и аджарск…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 68,447
Продается квартира в комплексе Intoursit Residence.   Квартира продается с качест…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 13 Этаж
€ 63,043
Продается квартира с красивым и качественным ремонтом.   Квартира с качественным …
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 16 Этаж
€ 198,136
Продается большая просторная квартира в центре города. Квартира полностью укомплектована,…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 21 Этаж
€ 55,838
Продажа квартиры в комплексе Dar Building.   Квартира продается с ремонтом, мебел…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

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с бассейном
недорогая
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