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Купить вилла с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
5
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
недорогая
элитное
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