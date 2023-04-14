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Купить вилла в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
5
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8 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 329,988
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 345,071
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 329,988
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,233
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 291,464
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
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Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии   Ко…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 235,253
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. В его основу была заложена…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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