Купить таунхаус с бассейном в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Квартира 1 спальня Тбилиси, Грузия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/5 Этаж

€ 78,258

Жилой комплекс Ezo Old Tbilisi включает в себя детскую и зону отдыха, собственный и общий ба…