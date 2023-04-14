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Купить таунхаус с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,202
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
недорогая
элитное
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