Купить таунхаус в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Таунхаус 3 спальни Батуми, Грузия 4 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м² Количество этажей 4

€ 144,771

Batumi Garden Inn - это уникальные таунхаусы в Батуми. Дизайн домов может быть выполнен по и…