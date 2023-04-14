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Купить недвижимость с бассейном в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
46
7 объектов найдено
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Дом 7 спаленв Батуми, Грузия
Дом 7 спален
Батуми, Грузия
9 Количество комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 370,000
Продается частный дом в Батуми, в 1,5 км от побережья Чёрного моря. Место заселено частными …
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 200 м² 17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 73 м² 16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 115 м² 15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
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Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 90 м² 17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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с видом на море
недорогая
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