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Купить квартира-студия с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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15 объектов найдено
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,639
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 25/37 Этаж
€ 53,383
Жилой комплекс Horizons Deluxe – это комфортное пространство для жизни и отдыха, значи…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 18/18 Этаж
€ 46,417
BiResidence – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, …
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 8/20 Этаж
€ 48,233
Премиальные сервисы   Собственникам и гостям WYNDHAM Grand Aqua доступны все серв…
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Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 8/18 Этаж
€ 50,749
BiResidence – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, …
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 10/20 Этаж
€ 39,332
Жилой комплекс Next Apartments – новостройка с ярким дизайном, неограниченными возможн…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 5/40 Этаж
€ 43,363
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, …
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 6/12 Этаж
€ 79,805
Жилой комплекс Gumbati Residence – престижная новостройка с квартирами продуманной пла…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 24/27 Этаж
€ 64,514
Элитный жилой комплекс Steps Многофункциональный гостинично-жилой комплекс расположен в о…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 3/19 Этаж
€ 44,608
B2B Development предлагает 17 этажный современный жилой комплекс - “NAVI”, котор…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 360 м² 10/20 Этаж
€ 27,470
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 10/20 Этаж
€ 34,582
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 10/20 Этаж
€ 31,035
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
недорогая
элитное
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