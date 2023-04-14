Купить квартира-студия с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Студия 1 комната Батуми, Грузия 1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 360 м² 10/20 Этаж

€ 27,470

Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…