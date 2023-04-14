Купить квартира-студия в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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28 объектов найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,639
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
3/15 Этаж
€ 47,503
Квартира расположена в уникальном многофункциональном комплексе, который состоит из отелей и…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
16/20 Этаж
€ 66,414
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
25/37 Этаж
€ 53,383
Жилой комплекс Horizons Deluxe – это комфортное пространство для жизни и отдыха, значи…
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
7/25 Этаж
€ 77,506
Жилой комплекс Wyndham Residence – современная новостройка с ярким дизайном, при строи…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
13/35 Этаж
€ 61,428
BLUE SKY TOWER - это новый 36-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из двух блоков…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
18/18 Этаж
€ 46,417
BiResidence – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
14/54 Этаж
€ 100,629
Alliance Privilege – 54-этажный многофункциональный комплекс в самой престижной части …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
8/20 Этаж
€ 48,233
Премиальные сервисы Собственникам и гостям WYNDHAM Grand Aqua доступны все серв…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
26/27 Этаж
€ 56,099
Элитный жилой комплекс Steps Многофункциональный гостинично-жилой комплекс расположен в о…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
8/18 Этаж
€ 50,749
BiResidence – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
10/25 Этаж
€ 49,414
Жилой комплекс Wyndham Residence – современная новостройка с ярким дизайном, при строи…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
10/20 Этаж
€ 39,332
Жилой комплекс Next Apartments – новостройка с ярким дизайном, неограниченными возможн…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
5/40 Этаж
€ 43,363
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
6/12 Этаж
€ 79,805
Жилой комплекс Gumbati Residence – престижная новостройка с квартирами продуманной пла…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
19/27 Этаж
€ 45,530
Элитный жилой комплекс Steps Многофункциональный гостинично-жилой комплекс расположен в о…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
24/27 Этаж
€ 64,514
Элитный жилой комплекс Steps Многофункциональный гостинично-жилой комплекс расположен в о…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
27/37 Этаж
€ 66,634
Жилой комплекс Horizons Deluxe – это комфортное пространство для жизни и отдыха, значи…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
8/13 Этаж
€ 56,928
Квартира находится в корпусе А Batumi View Эксклюзивное предложение в Батуми у самого …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
8/39 Этаж
€ 45,306
Квартира находится в корпусе В Alliance Centropolis – амбициозный проект в партнерс…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
3/19 Этаж
€ 44,608
B2B Development предлагает 17 этажный современный жилой комплекс - “NAVI”, котор…
Студия 10 спален
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
6/36 Этаж
€ 33,300
BLUE SKY TOWER - это новый 36-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из Д…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 360 м²
10/20 Этаж
€ 27,470
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
10/20 Этаж
€ 34,582
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
10/20 Этаж
€ 31,035
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Студия с Покупка недвижимости
Батуми, Грузия
Количество этажей 36
€ 22,439
Комплекс удобно располагается в престижном районе города Батуми: рядом с французским гиперма…
Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия
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