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Купить недвижимость с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
46
101 объект найдено
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Дом 3 спальнив Батуми, Грузия
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 520 м² Количество этажей 3
€ 904,818
Продается шикарный загородный дом в 30 минутах от Батуми, в поселке Махинджаури, к дому веде…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 15/25 Этаж
€ 69,490
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Кобаладзе 8а. О квартире : Квартира р…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 30/33 Этаж
€ 117,626
Продается квартира в жилом комплексе Yalcin Star Residence в Батуми, по адресу ул. Пирос…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 9/45 Этаж
€ 70,576
Продаются готовые апартаменты во всемирно известном апарт-отеле Orbi Citу в Батуми по адресу…
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Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 16/32 Этаж
€ 63,337
Продается квартира в элитном комплексе в Батуми, по адресу ул. Тбел Абусеридзе 5А. О квар…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 12/12 Этаж
€ 45,241
Продается готовая студия в центре Батуми по адресу ул. Царя Парнаваза 107. О квартире : …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 12/17 Этаж
€ 72,385
Продается просторная квартира в Батуми по адресу ул. Пушкина 35. О квартире : Квартира…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/18 Этаж
€ 108,578
Продается уютная квартира в Батуми на второй береговой линии, по адресу ул. Шерифа Химшиашви…
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 11/20 Этаж
€ 235,488
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м² 10/20 Этаж
€ 241,659
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 8/20 Этаж
€ 128,593
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 17/20 Этаж
€ 95,929
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 204,659
Напишите нам по любым вопросам!!!
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 63,265
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 комнатав Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 55,447
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 94,445
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,639
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Пентхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 394 м² 9/9 Этаж
€ 748,513
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Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Квартира 1 спальняв Кобулетский муниципалитет, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулетский муниципалитет, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/8 Этаж
€ 43,486
Жилой комплекс Kobuleti Residence – современная новостройка с ярким дизайном, при стро…
Квартира 2 спальнив Кобулетский муниципалитет, Грузия
Квартира 2 спальни
Кобулетский муниципалитет, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/8 Этаж
€ 47,313
Жилой комплекс Kobuleti Residence – современная новостройка с ярким дизайном, при стро…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 17/25 Этаж
€ 69,671
Продается уютная 2х комнатная квартира в Батуми, по адресу ул. Инасаридзе 4.  О квар…
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 200 м² 17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 73 м² 16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 115 м² 15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 90 м² 17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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