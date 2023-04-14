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Купить пентхаус в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 394 м² 9/9 Этаж
€ 748,513
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Пентхаусв Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
798 м² 19/20 Этаж
€ 586,322
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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