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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 13/15 Этаж
€ 196,011
Продается уникальная дуплекс квартира в Батуми с уникальной возможностью комфортного и авт…
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м² 12/12 Этаж
€ 156,809
Продается двухуровневая квартира в Батуми, по адресу ул. Сулаберидзе 15. О квартире : Квар…
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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