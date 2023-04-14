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Купить недвижимость с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
46
105 объектов найдено
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 12/25 Этаж
€ 81,434
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Дом 3 спальнив Батуми, Грузия
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 520 м² Количество этажей 3
€ 904,818
Продается шикарный загородный дом в 30 минутах от Батуми, в поселке Махинджаури, к дому веде…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 12/19 Этаж
€ 235,253
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 18/28 Этаж
€ 70,576
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Джавахишвили 23/25. О квартире : Квар…
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Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 25/33 Этаж
€ 54,289
Продается квартира в жилом комплексе Yalcin Star Residence в Батуми, по адресу ул. Пиросмани…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 22/23 Этаж
€ 98,625
Продается уютная квартира, в элитном комплексе  «Gumbati in Kheivani» в Бат…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 8/20 Этаж
€ 128,593
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 204,659
Напишите нам по любым вопросам!!!
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 63,265
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 комнатав Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 55,447
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 94,445
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,639
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Пентхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 394 м² 9/9 Этаж
€ 748,513
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Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 6/10 Этаж
€ 104,054
Продается уютная квартира в центральном районе Батуми, по адресу ул. Вахтанга Горгасали 140.…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 4/14 Этаж
€ 63,337
Продается готовая квартира в спокойном районе Батуми по адресу ул. Элиава 32Г. О квартире :…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 16/20 Этаж
€ 66,414
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 13/14 Этаж
€ 61,528
Продается просторная квартира в Батуми по адресу ул. Джавахишвили 61Б. О квартире : Кварти…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 7/9 Этаж
€ 63,337
Продается просторная квартира в Батуми по адресу ул. Ангиса 82. О квартире : Квартира расп…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 200 м² 17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 73 м² 16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 115 м² 15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 90 м² 17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 6/13 Этаж
€ 97,118
MARDI EVERGREEN  Владейте квартирой на берегу моря в экологически чистом районе георги…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 7/27 Этаж
€ 47,069
Жилой комплекс Horizons Residence – современные дома-башни с квартирами разнообразной …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 19/21 Этаж
€ 71,383
Lemon Garden Residence - новый многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположен…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
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