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Купить недвижимость с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия
Батуми
46
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105 объектов найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
12/25 Этаж
€ 81,434
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
520 м²
Количество этажей 3
€ 904,818
Продается шикарный загородный дом в 30 минутах от Батуми, в поселке Махинджаури, к дому веде…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
12/19 Этаж
€ 235,253
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
18/28 Этаж
€ 70,576
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Джавахишвили 23/25. О квартире : Квар…
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Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
25/33 Этаж
€ 54,289
Продается квартира в жилом комплексе Yalcin Star Residence в Батуми, по адресу ул. Пиросмани…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
22/23 Этаж
€ 98,625
Продается уютная квартира, в элитном комплексе «Gumbati in Kheivani» в Бат…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
8/20 Этаж
€ 128,593
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 204,659
Напишите нам по любым вопросам!!!
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 63,265
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 55,447
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 94,445
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,639
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
394 м²
9/9 Этаж
€ 748,513
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
6/10 Этаж
€ 104,054
Продается уютная квартира в центральном районе Батуми, по адресу ул. Вахтанга Горгасали 140.…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
4/14 Этаж
€ 63,337
Продается готовая квартира в спокойном районе Батуми по адресу ул. Элиава 32Г. О квартире :…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
16/20 Этаж
€ 66,414
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
13/14 Этаж
€ 61,528
Продается просторная квартира в Батуми по адресу ул. Джавахишвили 61Б. О квартире : Кварти…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
7/9 Этаж
€ 63,337
Продается просторная квартира в Батуми по адресу ул. Ангиса 82. О квартире : Квартира расп…
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
200 м²
17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
73 м²
16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
115 м²
15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
90 м²
17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
6/13 Этаж
€ 97,118
MARDI EVERGREEN Владейте квартирой на берегу моря в экологически чистом районе георги…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
7/27 Этаж
€ 47,069
Жилой комплекс Horizons Residence – современные дома-башни с квартирами разнообразной …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
19/21 Этаж
€ 71,383
Lemon Garden Residence - новый многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположен…
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