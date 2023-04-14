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Купить дом с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
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5 объектов найдено
Дом 3 спальнив Батуми, Грузия
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 520 м² Количество этажей 3
€ 904,818
Продается шикарный загородный дом в 30 минутах от Батуми, в поселке Махинджаури, к дому веде…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Таунхаус 2 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,202
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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