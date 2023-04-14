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Купить дом в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
9
18 объектов найдено
Дом 3 спальнив Батуми, Грузия
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 520 м² Количество этажей 3
€ 904,818
Продается шикарный загородный дом в 30 минутах от Батуми, в поселке Махинджаури, к дому веде…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 329,988
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 345,071
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 329,988
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,233
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 291,464
Wyndham Grand Residences Riviera — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе …
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Дом 7 спаленв Батуми, Грузия
Дом 7 спален
Батуми, Грузия
9 Количество комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 370,000
Продается частный дом в Батуми, в 1,5 км от побережья Чёрного моря. Место заселено частными …
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,777
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Вилла 2 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии   Ко…
Вилла 3 спальнив Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 235,253
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. В его основу была заложена…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,742
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,202
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальнив Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м² Количество этажей 4
€ 144,771
Batumi Garden Inn - это уникальные таунхаусы в Батуми. Дизайн домов может быть выполнен по и…
Дом 4 спальнив Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 298 м² Количество этажей 3
€ 153,819
СОВРЕМЕННЫЕ КОТТЕДЖИ У МОРЯ ОТ 116 500 $ Дома-таунхаусы со своим земельным…
Дом 3 спальнив Батуми, Грузия
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 288 м² Количество этажей 3
€ 149,295
СОВРЕМЕННЫЕ КОТТЕДЖИ У МОРЯ ОТ 116 500 $ Дома-таунхаусы со своим земельным…
Дом 3 спальнив Батуми, Грузия
Дом 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м² Количество этажей 3
€ 105,411
СОВРЕМЕННЫЕ КОТТЕДЖИ У МОРЯ ОТ 116 500 $ Дома-таунхаусы со своим земельным…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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