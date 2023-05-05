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Коттеджи с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Чакви, Грузия
Коттедж 4 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
€ 172,366
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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