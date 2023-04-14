Купить квартиру с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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Батуми
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96 объектов найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
15/25 Этаж
€ 69,490
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Кобаладзе 8а. О квартире : Квартира р…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
30/33 Этаж
€ 117,626
Продается квартира в жилом комплексе Yalcin Star Residence в Батуми, по адресу ул. Пирос…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
9/45 Этаж
€ 70,576
Продаются готовые апартаменты во всемирно известном апарт-отеле Orbi Citу в Батуми по адресу…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
16/32 Этаж
€ 63,337
Продается квартира в элитном комплексе в Батуми, по адресу ул. Тбел Абусеридзе 5А. О квар…
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Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
12/12 Этаж
€ 45,241
Продается готовая студия в центре Батуми по адресу ул. Царя Парнаваза 107. О квартире : …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
12/17 Этаж
€ 72,385
Продается просторная квартира в Батуми по адресу ул. Пушкина 35. О квартире : Квартира…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
7/18 Этаж
€ 108,578
Продается уютная квартира в Батуми на второй береговой линии, по адресу ул. Шерифа Химшиашви…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
11/20 Этаж
€ 235,488
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
121 м²
10/20 Этаж
€ 241,659
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
8/20 Этаж
€ 128,593
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
17/20 Этаж
€ 95,929
Жилой комплекс Bianca Batumi имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открыт…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 204,659
Напишите нам по любым вопросам!!!
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 63,265
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 55,447
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 94,445
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,639
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
394 м²
9/9 Этаж
€ 748,513
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Квартира 1 спальня
Кобулетский муниципалитет, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
3/8 Этаж
€ 43,486
Жилой комплекс Kobuleti Residence – современная новостройка с ярким дизайном, при стро…
Квартира 2 спальни
Кобулетский муниципалитет, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/8 Этаж
€ 47,313
Жилой комплекс Kobuleti Residence – современная новостройка с ярким дизайном, при стро…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
17/25 Этаж
€ 69,671
Продается уютная 2х комнатная квартира в Батуми, по адресу ул. Инасаридзе 4. О квар…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
200 м²
17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
73 м²
16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
115 м²
15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
90 м²
17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
5/19 Этаж
€ 35,541
La Batumi Familia – многоэтажное здание в современном стиле с эргономичными квартирами…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
26/34 Этаж
€ 108,578
Продаются готовые апартаменты на первой морской линии в апарт-отеле Orbi beach Tower по адре…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
6/10 Этаж
€ 46,078
Жилой комплекс «Грин Кейп» спроектирован в современном европейском стиле с учето…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
25/37 Этаж
€ 53,383
Жилой комплекс Horizons Deluxe – это комфортное пространство для жизни и отдыха, значи…
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