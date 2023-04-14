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Купить квартиру в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
37
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221 объект найдено
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комнатав Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 4/10 Этаж
€ 99,530
Срочно продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Сулаберидзе 8. О квартире : …
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 6/28 Этаж
€ 50,778
  Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающи…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4/28 Этаж
€ 35,187
  Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающи…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4/28 Этаж
€ 23,852
  Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающи…
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Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 12/25 Этаж
€ 81,434
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 12/19 Этаж
€ 235,253
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 18/28 Этаж
€ 70,576
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Джавахишвили 23/25. О квартире : Квар…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 49,675
Продается готовая студия в старом Батуми по адресу ул. Мемеда Абашидзе. О квартире : К…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 15/25 Этаж
€ 69,490
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Кобаладзе 8а. О квартире : Квартира р…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 10/20 Этаж
€ 42,997
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 10/20 Этаж
€ 27,470
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 10/20 Этаж
€ 27,470
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 10/20 Этаж
€ 53,963
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 10/20 Этаж
€ 34,582
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 10/20 Этаж
€ 49,834
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 10/20 Этаж
€ 31,035
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 14/20 Этаж
€ 67,872
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 16/20 Этаж
€ 125,589
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 11/20 Этаж
€ 72,684
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 11/20 Этаж
€ 71,634
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 11/20 Этаж
€ 55,592
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 11/20 Этаж
€ 49,834
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3/6 Этаж
€ 61,528
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Орбелиани 23. О квартире : Квартира…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 13/21 Этаж
€ 73,290
Продается просторная квартира в стадии белого каркаса в Батуми по адресу ул. Тбел Абусеридзе…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 20/25 Этаж
€ 113,102
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 9/27 Этаж
€ 69,671
Продается квартира в элитном комплексе STEPS в Батуми по адресу ул. Григола Лорткипанидзе 2б…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 7/12 Этаж
€ 66,052
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Лермонтова 76. О квартире : Квартира …
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 17/18 Этаж
€ 108,578
Продается просторная квартира в центре Батуми по адресу ул. Селим Химшиашвили 20. О кварт…

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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