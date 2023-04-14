Купить квартиру в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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221 объект найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 42,074
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 50,349
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
4/10 Этаж
€ 99,530
Срочно продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Сулаберидзе 8. О квартире : …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
6/28 Этаж
€ 50,778
Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающи…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4/28 Этаж
€ 35,187
Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающи…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
4/28 Этаж
€ 23,852
Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающи…
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
12/25 Этаж
€ 81,434
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
12/19 Этаж
€ 235,253
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
18/28 Этаж
€ 70,576
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Джавахишвили 23/25. О квартире : Квар…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 49,675
Продается готовая студия в старом Батуми по адресу ул. Мемеда Абашидзе. О квартире : К…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
15/25 Этаж
€ 69,490
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Кобаладзе 8а. О квартире : Квартира р…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
10/20 Этаж
€ 42,997
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
10/20 Этаж
€ 27,470
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
10/20 Этаж
€ 27,470
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
10/20 Этаж
€ 53,963
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
10/20 Этаж
€ 34,582
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
10/20 Этаж
€ 49,834
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
10/20 Этаж
€ 31,035
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
14/20 Этаж
€ 67,872
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
16/20 Этаж
€ 125,589
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
11/20 Этаж
€ 72,684
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
11/20 Этаж
€ 71,634
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
11/20 Этаж
€ 55,592
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
11/20 Этаж
€ 49,834
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
3/6 Этаж
€ 61,528
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Орбелиани 23. О квартире : Квартира…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
13/21 Этаж
€ 73,290
Продается просторная квартира в стадии белого каркаса в Батуми по адресу ул. Тбел Абусеридзе…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
20/25 Этаж
€ 113,102
Продается просторная квартира в Батуми, по адресу ул. Горгиладзе 98. О квартире : Квар…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
9/27 Этаж
€ 69,671
Продается квартира в элитном комплексе STEPS в Батуми по адресу ул. Григола Лорткипанидзе 2б…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
7/12 Этаж
€ 66,052
Продается уютная квартира в Батуми по адресу ул. Лермонтова 76. О квартире : Квартира …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
17/18 Этаж
€ 108,578
Продается просторная квартира в центре Батуми по адресу ул. Селим Химшиашвили 20. О кварт…
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