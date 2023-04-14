Недвижимость в Аджарской Автономной Республике: уютное жилье вблизи с Черным морем
Аджария — один из самых живописных регионов Грузии. Располагается на юго-западе страны. Туристов Автономная Республика Аджария привлекает удобными пляжами, захватывающими видами на Черное море и мягким теплым климатом.
Что предлагает рынок жилья?
В Аджарии продаются все виды недвижимости:
- частные дома, таунхаусы и коттеджи;
- виллы и особняки;
- квартиры, студии и апартаменты;
- комнаты в общежитиях.
Подобрать подходящий вариант жилья на платформе realting.com можно в любом городе Аджарской Автономной Республики, в том числе в столице Батуми — главном культурном, экономическом и туристическом центре региона. Объекты продаются в старом фонде и в новых комплексах. Купленную недвижимость в Грузии иностранцы могут использовать не только для личного проживания, но и для сдачи в аренду. Спрос на съемное жилье в Аджарии всегда высокий из-за большого наплыва туристов, особенно в купальный сезон.
Цены на недвижимость
Жилье на популярных курортах Аджарии, таких как Батуми и Чакви, стоит порядка 1000-1500 евро за «квадрат». По такой стоимости на платформе Realting.com продаются квартиры в новых комплексах и частные дома у побережья. Гораздо дешевле стоит недвижимость в Кобулетском и Хелвачаурском муниципалитетах. Купить здесь жилье можно в среднем по цене 500-900 евро за «квадрат». Дороже оценивается только элитная собственность.
Почему стоит приобрести недвижимость в Аджарии?
Преимущества, которые дает покупка местного жилья, очевидны:
- проживание в курортной местности с продолжительным купальным сезоном и отличной погодой;
- возможность получить грузинский ВНЖ при покупке недвижимости на сумму от 100 тыс. долларов;
- выгодное вложение средств — жилье в Аджарии ежегодно растет в цене на 7-10%;
- возможность регулярно зарабатывать на купленной собственности от сдачи в аренду.
К числу преимуществ стоит добавить развитую инфраструктуру. Во всех крупных городах Аджарии есть авто и ж/д вокзалы, магазины, школы и другие важные объекты. Для удобства отдыхающих все пляжные зоны обустроены шезлонгами и душевыми кабинками.