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Квартиры с бассейном в Грузии

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23 объекта найдено
Квартира 4 спальни в 12 12, Грузия
Квартира 4 спальни
12 12, Грузия
8 Количество комнат 201 м² 6/8 Этаж
€ 380,000
Продается недавно отремонтированный пентхаус площадью 201 м², в жилом комплексе бизнес-…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 60 м² 9/15 Этаж
€ 200,000
Продается квартира рядом с парком Мзиури, здание “Редко” (здание союза регби) с …
Квартира 3 спальни в 28 28, Грузия
Квартира 3 спальни
28 28, Грузия
4 Количество комнат 193 м² 1/7 Этаж
€ 380,000
Продается квартира-дуплекс в самом престижном районе г. Тбилиси, Ваке. Квартира находиться в…
Квартира 3 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 200 м² 17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 73 м² 16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 115 м² 15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 90 м² 17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 105 м² 7/10 Этаж
€ 250,000
Продается 4‐комнатная квартира в центре г. Тбилиси. Квартира пыльностью отремонтирована. В …
Квартира 3 спальни в 28 28, Грузия
Квартира 3 спальни
28 28, Грузия
4 Количество комнат 193 м² 1/8 Этаж
€ 355,000
Квартира расположена на первом этаже 8-этажного дома в самом престижном р-не г. Тбилиси - Ва…
Квартира 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 350 м² 4/9 Этаж
€ 520,000
Продается 5-комнатная квартира с болшой верандой и камином. Квартира находится рядом с Тбил…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 125 м² 4/5 Этаж
€ 235,000
Продается квартира с новым ремонтом с мебелью и техникой, мебель новая, неиспользованная. К…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 100 м² 3/7 Этаж
€ 240,000
Продается 3‐комнатная квартира в самом центре г. Тбилиси, около здания парламента на паралле…
Квартира 3 спальни в 28 28, Грузия
Квартира 3 спальни
28 28, Грузия
5 Количество комнат 144 м² 5/6 Этаж
€ 315,000
Продается 5-комнатная квартира с евроремонтом в Ваке, с лучшими видами на Тбилиси и на гору …
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 115 м² 9/41 Этаж
€ 540,000
Продается в Аксис Тауэрс, на 9 этаже, недавно отремонтированная квартира 115 м² без пре…
Квартира 6 спален в Агараки, Грузия
Квартира 6 спален
Агараки, Грузия
8 Количество комнат 250 м² 3/32 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 250 квадратных метров в комплексе Сабуртало Палас. Качественный …
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 133 м² 2/5 Этаж
€ 210,000
Срочно!!! Продается новая 4-комнатная квартира в Ортачале на улице Табидзе. Все три спальни …
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 193 м² 13/14 Этаж
€ 380,000
Квартира 193 квадратных метра. Нежилой, новый с качественным ремонтом. Расположенный в страт…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 149 м² 10/10 Этаж
€ 310,000
Продается квартира с красивым видом в 20 метрах от центрального парка. Общая площадь - 149 …
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 200 м² 5/10 Этаж
€ 220,000
Продается квартира в г. Тбилиси возле Дворца спорта в одном из лучших новостроек, дом кирпич…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 118 м² 2/6 Этаж
€ 255,000
Продается 4-комнатная квартира в престижном новостройке с мебелью и техникой. Квартира распо…
Квартира 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 360 м² 11/12 Этаж
€ 1,230,000
Продается отремонтированная квартира площадью 360 кв.м в новостройке на улице Ингороква, ряд…
Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 7/8 Этаж
€ 67,721
Продается 43,8 кв.м. Квартира в комплексе Old City Panorama включает в себя жилые дома, а та…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 7/8 Этаж
€ 60,026
Продается квартира 39 кв.м с собственным двором (50 кв.м) в комплексе Old City Panorama вклю…

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Тбилиси
Аджарская Автономная Республика
Чакви
Самцхе-Джавахети

Параметры недвижимости в Грузии

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