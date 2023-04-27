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546 объектов найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
15/40 Этаж
€ 39,655
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
9/15 Этаж
€ 181,073
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
24 Этаж
€ 211,329
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
23 Этаж
€ 207,367
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
29 Этаж
€ 196,078
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
25 Этаж
€ 190,421
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
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Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
23 Этаж
€ 148,401
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
23 Этаж
€ 131,631
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
18 Этаж
€ 123,795
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
5/9 Этаж
€ 83,601
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
7/12 Этаж
€ 104,117
Эксклюзивное предложение! Продается трехкомнатная квартира 88м2 в новостройке комфорт класса…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
19/20 Этаж
€ 122,224
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
15/17 Этаж
€ 162,965
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 91 м2 в новостройке бизнес класса…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3/11 Этаж
€ 140,331
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60 м2 в новостройке премиум класс…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
3 Этаж
€ 220,418
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3 Этаж
€ 145,451
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
20 Этаж
€ 164,523
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
3 Этаж
€ 125,981
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
3 Этаж
€ 129,685
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
3 Этаж
€ 129,375
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3 Этаж
€ 93,639
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
3 Этаж
€ 90,878
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
5 Этаж
€ 83,130
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
3 Этаж
€ 83,008
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
15/15 Этаж
€ 312,350
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
15/15 Этаж
€ 244,448
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
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