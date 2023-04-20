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Купить недвижимость с видом на горы в Адлиа, Грузия

1 объект найдено
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 9/29 Этаж
€ 38,806
Премиум жилой комплекс расположен в 150 метрах от моря Многофункциональный жилой комплекс э…
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Параметры недвижимости в Адлиа, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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