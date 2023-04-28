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Виллы с видом на море в Абхазия, Грузия

Тбилиси
205
Аджарская Автономная Республика
20
Батуми
8
Вилла В архив
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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 317,272
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
314 м² Количество этажей 3
€ 226,623
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 226,623
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
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Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 226,623
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
недорогая
элитная
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