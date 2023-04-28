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Виллы в Абхазия, Грузия

Тбилиси
205
Аджарская Автономная Республика
20
Батуми
8
Вилла В архив
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225 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 145 м²
€ 235,688
Villa Park - Ваша частная вилла на берегу Черного моря.   250 метров до моря. …
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 180,392
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской ком…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 345,709
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
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Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,003
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,773
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж
€ 361,690
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 241 м² 3/3 Этаж
€ 363,050
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 3/3 Этаж
€ 354,891
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 282 м² 3/3 Этаж
€ 421,518
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 416,433
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/4 Этаж
€ 82,453
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/4 Этаж
€ 87,960
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 3/4 Этаж
€ 100,144
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 68,112
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 171 м² 1/4 Этаж
€ 216,265
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² 3/4 Этаж
€ 111,172
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 3/4 Этаж
€ 111,172
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 202 м² 1/4 Этаж
€ 267,092
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/4 Этаж
€ 58,378
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м² 1/4 Этаж
€ 254,312
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/4 Этаж
€ 57,743
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 269 м² 1/4 Этаж
€ 332,323
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м² 1/4 Этаж
€ 207,585
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м² 1/4 Этаж
€ 207,585
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 264 м² 1/4 Этаж
€ 335,547
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 33,250
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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