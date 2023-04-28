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225 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
145 м²
€ 235,688
Villa Park - Ваша частная вилла на берегу Черного моря. 250 метров до моря. …
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 180,392
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. Городской ком…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
1/3 Этаж
€ 345,709
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
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Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
1/3 Этаж
€ 292,003
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
1/3 Этаж
€ 292,773
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
239 м²
3/3 Этаж
€ 361,690
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
241 м²
3/3 Этаж
€ 363,050
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
3/3 Этаж
€ 354,891
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
282 м²
3/3 Этаж
€ 421,518
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 416,433
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/4 Этаж
€ 82,453
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/4 Этаж
€ 87,960
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
3/4 Этаж
€ 100,144
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/4 Этаж
€ 68,112
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
171 м²
1/4 Этаж
€ 216,265
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
3/4 Этаж
€ 111,172
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
3/4 Этаж
€ 111,172
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
202 м²
1/4 Этаж
€ 267,092
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/4 Этаж
€ 58,378
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
179 м²
1/4 Этаж
€ 254,312
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/4 Этаж
€ 57,743
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
269 м²
1/4 Этаж
€ 332,323
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
162 м²
1/4 Этаж
€ 207,585
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
179 м²
1/4 Этаж
€ 207,585
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
264 м²
1/4 Этаж
€ 335,547
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
1/4 Этаж
€ 33,250
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
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