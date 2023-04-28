Вилла 3 спальни Деревня Дигоми, Грузия 4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж

€ 361,690

Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…