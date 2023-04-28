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Таунхаусы с видом на горы в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
31
Батуми
2
Тбилиси
1
Таунхаус В архив
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 130,535
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 217 м² Количество этажей 3
€ 177,446
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс элитных т…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,550
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
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Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 199,881
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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