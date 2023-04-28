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Таунхаусы в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
31
Батуми
2
Тбилиси
1
Таунхаус В архив
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32 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 154,103
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 181,298
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 87 м²
€ 149,843
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
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Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 317 м²
€ 301,726
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м²
€ 269,935
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 244,753
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми.   Дизайн домов может быть выпо…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 296,957
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 238,373
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 224,187
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 220,205
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 245,758
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 241,757
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 197,274
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 185,779
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 182,238
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 208,493
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue.   …
Таунхаус 1 спальня в Батуми, Грузия
Таунхаус 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 122,376
Продажа таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas One.   Таунхаус продае…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 181,298
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 130,535
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 170,647
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс э…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 217 м² Количество этажей 3
€ 177,446
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс элитных т…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,550
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 199,881
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 226,623
Продается таунхаус в Батуми, в комплексе Polo Avenue, рядом с морем. Таунхаус состоит из …

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

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с видом на море
недорогая
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