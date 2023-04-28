Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
38
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Таунхаусы
Таунхаусы в Абхазия, Грузия
Аджарская Автономная Республика
31
Батуми
2
Тбилиси
1
Таунхаус
Очистить
32 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Ко…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Ко…
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 154,103
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 181,298
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
87 м²
€ 149,843
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
317 м²
€ 301,726
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
284 м²
€ 269,935
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
207 м²
€ 244,753
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми. Дизайн домов может быть выпо…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 296,957
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 238,373
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 224,187
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 220,205
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 4
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 245,758
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
189 м²
€ 241,757
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 197,274
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 185,779
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 182,238
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 208,493
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue. …
Таунхаус 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 122,376
Продажа таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas One. Таунхаус продае…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 181,298
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 2
€ 130,535
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 170,647
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс э…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 3
€ 177,446
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс элитных т…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 188,550
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 3
€ 199,881
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 226,623
Продается таунхаус в Батуми, в комплексе Polo Avenue, рядом с морем. Таунхаус состоит из …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты