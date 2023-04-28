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Жильё с бассейном в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
1312
Тбилиси
973
Батуми
138
Самцхе-Джавахети
2
Нижняя Карталиния
1
16 объектов найдено
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Дом 7 спален в Батуми, Грузия
Дом 7 спален
Батуми, Грузия
9 Количество комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 370,000
Продается частный дом в Батуми, в 1,5 км от побережья Чёрного моря. Место заселено частными …
Квартира 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 201 м² 6/8 Этаж
€ 380,000
Продается недавно отремонтированный пентхаус площадью 201 м², в жилом комплексе бизнес-…
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 193 м² 1/7 Этаж
€ 380,000
Продается квартира-дуплекс в самом престижном районе г. Тбилиси, Ваке. Квартира находиться в…
Дом 5 спален в Ахалцкаро, Грузия
Дом 5 спален
Ахалцкаро, Грузия
8 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Продается частная вилла с большим земельным участком в нескольких км. от центра Тбилиси. Во…
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Квартира 3 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 200 м² 17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 73 м² 16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 115 м² 15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 90 м² 17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Дом 5 спален в Деревня Дигоми, Грузия
Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат 850 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 193 м² 1/8 Этаж
€ 355,000
Квартира расположена на первом этаже 8-этажного дома в самом престижном р-не г. Тбилиси - Ва…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 144 м² 5/6 Этаж
€ 315,000
Продается 5-комнатная квартира с евроремонтом в Ваке, с лучшими видами на Тбилиси и на гору …
Квартира 6 спален в Агараки, Грузия
Квартира 6 спален
Агараки, Грузия
8 Количество комнат 250 м² 3/32 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 250 квадратных метров в комплексе Сабуртало Палас. Качественный …
Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 7/8 Этаж
€ 67,806
Продается 43,8 кв.м. Квартира в комплексе Old City Panorama включает в себя жилые дома, а та…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 7/8 Этаж
€ 60,100
Продается квартира 39 кв.м с собственным двором (50 кв.м) в комплексе Old City Panorama вклю…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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