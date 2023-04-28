Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
353
Батуми
11
Тбилиси
5
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5 Этаж
€ 101,164
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 59 м² 5 Этаж
€ 53,392
Рассрочка до 2 лет. Del Mar – загородный жилой комплекс с современной инфраструктур…
Квартира 1 спальня в Грузия, Грузия
Квартира 1 спальня
Грузия, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² Количество этажей 9
€ 57,508
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/18 Этаж
€ 80,012
Новый инвестиционный проект с гарантированным доходом от одной из старейших и респектабельны…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 26/55 Этаж
€ 122,376
Уникальный региональный хаб, предоставляющий инвесторам уникальный шанс стать частью глобаль…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 10 Этаж
€ 59,410
Modern Residence — это современные апартаменты премиум-класса в историческом центре Ба…
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 21/38 Этаж
€ 44,491
BLUE SKY TOWER - это новый 38-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из двух блоков…
Вилла 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 8 ванных комнат 500 м²
€ 861,166
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Недавно …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 11 Этаж
€ 149,571
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 26/38 Этаж
€ 37,710
BLUE SKY TOWER - это новый 36-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из д…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 25/40 Этаж
€ 45,325
Black Sea Towers - современно оборудованный жилищный комплекс, заслуживающий самых лучших ре…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 5 Этаж
€ 127,081
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти