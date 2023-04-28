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84 объекта найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
15/40 Этаж
€ 39,704
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,727
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
Количество этажей 5
€ 87,204
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB is a new premium complex from the European Village, bein…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
3 Этаж
€ 74,106
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
17 Этаж
€ 94,678
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
15 Этаж
€ 78,562
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
14 Этаж
€ 75,227
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
17 Этаж
€ 74,997
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
18 Этаж
€ 85,039
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
18 Этаж
€ 78,525
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
5/9 Этаж
€ 57,698
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
4/9 Этаж
€ 38,866
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3 Этаж
€ 93,756
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
3 Этаж
€ 90,991
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
5 Этаж
€ 83,233
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
3 Этаж
€ 83,112
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
9 Этаж
€ 108,489
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
8 Этаж
€ 96,922
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
12 Этаж
€ 98,808
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
10 Этаж
€ 97,448
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
Количество этажей 20
€ 25,585
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с…
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
Количество этажей 20
€ 75,191
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
Количество этажей 20
€ 72,686
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
6 Этаж
€ 61,351
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
6 Этаж
€ 61,025
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
5 Этаж
€ 60,046
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
4 Этаж
€ 59,230
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
4 Этаж
€ 58,577
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
4 Этаж
€ 56,619
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
5 Этаж
€ 55,314
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
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