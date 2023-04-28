Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Студии

Квартиры-студии в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
353
Батуми
11
Тбилиси
5
Студия В архив
Очистить
360 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,704
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,727
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 21 Этаж
€ 41,925
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 17 Этаж
€ 39,319
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 9 Этаж
€ 24,076
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 4 Этаж
€ 21,552
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Realting.com
Перейти
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 10 Этаж
€ 33,703
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 23 Этаж
€ 39,568
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 21 Этаж
€ 30,839
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Студия 1 комната в Гонио, Грузия
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² Количество этажей 5
€ 87,204
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB is a new premium complex from the European Village, bein…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 26,783
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до м…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 26,497
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до м…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 24,679
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до м…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 25,279
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до м…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 24,134
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до м…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 3 Этаж
€ 23,349
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до м…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 38 Этаж
€ 46,702
Black Sea Towers - недвижимость премиум-класса в Батуми.   Комплекс располож…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 3 Этаж
€ 74,106
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 17 Этаж
€ 94,678
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 15 Этаж
€ 78,562
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 14 Этаж
€ 75,227
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 17 Этаж
€ 74,997
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 23 Этаж
€ 36,546
Accent - мультифункциональный жилой комплекс включает в себя два корпуса: 25 и 28 этажей. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 7 Этаж
€ 24,638
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 7 Этаж
€ 24,475
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 7 Этаж
€ 24,312
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 6 Этаж
€ 21,393
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 6 Этаж
€ 21,031
Black Sea Line Residence – апартаменты в Гонио.   Расположение в тихом куро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,751
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,736
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти