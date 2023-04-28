Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
6
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 10/12 Этаж
€ 104,246
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Chavchavadze…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 15/19 Этаж
€ 154,103
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 34. О квартире …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 9/27 Этаж
€ 154,103
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 63 м2 в новостройке бизнес класса…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 41,178
Напишите нам по любым вопросам!!!
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 23/25 Этаж
€ 44,237
Жилой комплекс «Вайт Лайн» - новый объект на карте Батуми, предлагающий комфорта…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 4/9 Этаж
€ 53,483
Description: 2-room apartment for sale in Saburtalo, on Spring …
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 17/35 Этаж
€ 46,956
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 131,749
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 26 Этаж
€ 108,779
Продажа квартиры c отдельной спальней в ORBI Beach Tower.   Комплекс расположен в…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 10/20 Этаж
€ 34,646
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 22/38 Этаж
€ 45,417
BLUE SKY TOWER - это новый 38-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из д…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 7 Этаж
€ 78,538
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти