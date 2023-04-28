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Пентхаусы с видом на горы в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
6
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6 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 15/15 Этаж
€ 244,753
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Пентхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 394 м² 9/9 Этаж
€ 749,897
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Пентхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Пентхаус 5 спален
Батуми, Грузия
7 ванных комнат 590 м² 31/31 Этаж
€ 716,128
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 258 м² 31/31 Этаж
€ 407,921
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 332 м² 31/31 Этаж
€ 407,921
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
798 м² 19/20 Этаж
€ 587,406
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …
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Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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