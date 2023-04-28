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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
15/40 Этаж
€ 39,704
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 56,814
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 55,550
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,727
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
7/12 Этаж
€ 53,012
Sea Hills — инвестиционный проект клубного типа, который возводится по уникальной конц…
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Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
Количество этажей 5
€ 87,204
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB is a new premium complex from the European Village, bein…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
8/12 Этаж
€ 172,233
Продается трехкомнатная квартира с удобной планировкой в Тбилиси, по адресу ул. Ильи Чавчава…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
13/29 Этаж
€ 142,727
Park Home Saburtalo — современный жилой комплекс, предлагающий комфортабельное и энерг…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
15/19 Этаж
€ 154,103
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 34. О квартире …
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/15 Этаж
€ 101,527
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу шоссе Цхнети 51. О квартире : Квартира …
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
2/8 Этаж
€ 58,922
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми,…
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
22 Этаж
€ 154,714
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
3 Этаж
€ 74,106
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
17 Этаж
€ 94,678
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
15 Этаж
€ 78,562
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
14 Этаж
€ 75,227
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
17 Этаж
€ 74,997
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция. …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
11/26 Этаж
€ 75,239
👨🏽💼Застройщик Mardi Holding 🌴Район Новый Батуми 🎁Объект MARDI STADIUM 🛠Год сдачи-&…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
8/11 Этаж
€ 59,828
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 114. О квар…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
12/12 Этаж
€ 51,670
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 49. О кварт…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
16 Этаж
€ 155,836
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
16 Этаж
€ 143,099
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 90,796
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
13 Этаж
€ 69,736
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
9 Этаж
€ 99,845
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
10/18 Этаж
€ 93,142
Новый инвестиционный проект с гарантированным доходом от одной из старейших и респектабельны…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
24 Этаж
€ 211,592
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
23 Этаж
€ 207,625
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
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