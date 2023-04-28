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Жильё возле озера в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
1312
Тбилиси
973
Батуми
138
Самцхе-Джавахети
2
Нижняя Карталиния
1
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Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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